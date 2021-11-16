Невеста раскрыла главную ошибку перед подготовкой к свадьбе

Фото: АГН Москва

Девушка назвала самую главную ошибку, которую может совершить невеста перед подготовкой к свадьбе. Николь Пеллегрино опубликовала видео в TikTok, где подробно обо всем рассказала.

На видео Пеллегрино посоветовала всем девушкам не показывать гостям свое свадебное платье до торжественного дня. По словам блогера, их негативная реакция может сказаться на самочувствии невесты перед церемонией.

— Я показывала свой наряд буквально каждому, кто просил меня об этом. Люди — плохие лжецы. Если им не нравится платье, то это отразится у них на лице. Поэтому если вам действительно нравится выбранный наряд, не показывайте его другим во избежание испорченного настроения, — объяснила девушка.

Пеллегрино порекомендовала брать с собой на шопинг только самых близких людей, чьему вкусу можно доверять.

Фолловеры поблагодарили Пеллегрино за полезный лайфхак.

«Это действительно хороший совет»; «Я на 100 процентов согласна с тобой. У меня была точно такая же ситуация»; «Я прекрасно тебя понимаю. Я начала сомневаться в своем свадебном платье только из-за комментария одного человека»; «Все правильно, не стоит никому показывать свое платье!»; «Это отличный способ чувствовать себя хорошо. Свадьба и так волнительное событие, а тут еще переживать из-за таких пустяков», — прокомментировали ролик пользователи Сети.

Ранее американская киноактриса и певица Пэрис Хилтон, которая 11 ноября вышла замуж за своего избранника бизнесмена Картера Реума, показала поклонникам фотографии в шикарном свадебном платье.