Сообщения о задымлении в столичной гостинице «Космос» проверяют пожарные

Фото: МЧС / Иркутская область

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Столичные спасатели проверяют информацию о задымлении в гостинице «Космос». Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 16 ноября.

В сообщении говорится, что внешних признаков возгорания не наблюдается. Эвакуация из здания не проводилась.

Очевидцы подтвердили, что у гостиницы скопилось большое количество пожарных машин.

До этого сообщалось, что в Северном административном округе Москвы в торговом центре «На Беговой» во время строительных работ обрушилась часть стены и строительные леса. В результате инцидента двое рабочих получили травмы.

Согласно предварительной информации, в помещении на первом этаже велись ремонтные работы, в ходе которых произошло частичное падение стены на площади пять квадратных метров. Также обрушились строительные леса, на которых находились люди. Двух рабочих извлекли из-под завалов приехавшие спасатели. Пострадавших передали медикам.

Накануне спасатели оперативно потушили пожар на АЗС, расположенной на 78-м километре МКАД на севере Москвы, где загорелась колонка.