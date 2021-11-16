Электричка насмерть сбила женщину на станции «Электрозаводская» в Москве
В столице в районе станции «Электрозаводская» МЖД электропоезд насмерть сбил женщину. Травмы также получил мужчина 1992 года рождения, его доставили в больницу. Об этом сообщили во вторник, 16 ноября, в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.
Уточняется, что двоих человек сбил электропоезд Черусти — Москва.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции и следователи, выясняются обстоятельства гибели женщины, сообщает РЕН ТВ.
В июле также сообщалось, что электричка сбила трех мужчин в районе станции Ивантеевка Ярославского направления МЖД. Около 7 часов утра в районе станции Ивантеевка электропоездом были смертельно травмированы трое мужчин.