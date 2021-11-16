Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Электричка насмерть сбила женщину на станции «Электрозаводская» в Москве

Юлия Курганова

Происшествия
Электричка насмерть сбила женщину на станции «Электрозаводская» в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Казанское направление Московской железной дороги, платформа Электрозаводская Карта всех событий

В столице в районе станции «Электрозаводская» МЖД электропоезд насмерть сбил женщину. Травмы также получил мужчина 1992 года рождения, его доставили в больницу. Об этом сообщили во вторник, 16 ноября, в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

Уточняется, что двоих человек сбил электропоезд Черусти — Москва.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции и следователи, выясняются обстоятельства гибели женщины, сообщает РЕН ТВ.

В июле также сообщалось, что электричка сбила трех мужчин в районе станции Ивантеевка Ярославского направления МЖД. Около 7 часов утра в районе станции Ивантеевка электропоездом были смертельно травмированы трое мужчин.

Читайте также:
погибший Пострадавшие Москва
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы знаем всех — не знаем никого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неспортивных и толстых на работу не возьмут

Александр Лосото
Александр Лосото

Чума, холера и ковид

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

С советским мифом дружбы народов покончено?

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Рождение зенитных ракет

Сергей Жидаев
Сергей Жидаев

Ипотека останется выгодной

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Отличия наших инвесторов

Все мнения
О проекте