«Детей бережем»: Попова оценила заболеваемость COVID-19 среди молодежи

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Уровень заболеваемости коронавирусом среди детей в России кратно ниже, чем в США. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 17 ноября.

— Мы своих детей бережем. У нас заболеваемость кратко меньше, чем, например, в США, — рассказала главный санитарный врач.

Качество образования и психическое здоровье детей, как уточнила она, позволяет сохранить наличие очной формы обучения. Когда дети не учатся, они «без конца» сидят в гаджетах, приводит слова Поповой РИА Новости.

16 ноября в Роспотребнадзоре сообщили, что прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса и переболевшие им в течение полугода смогут не уходить в самоизоляцию при контакте с больными. Исходя из текста документа, лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, а также те, кто переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев, не подлежат самоизоляции.

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17 ноября глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что массового закрытия ресторанов в России в случае принятия законопроекта о QR-кодах не будет. Более уверенно в такой ситуации чувствуют себя сетевые компании, признал он. Индивидуальным предпринимателям приходится тяжелее, правительству следует поддерживать их, заключил министр.