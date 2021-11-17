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Индийские ученые обнаружили новую экзопланету

Анастасия Колоскова

Общество
Индийские ученые обнаружили новую экзопланету
Фото: pixabay.com/TBIT

Индийские астрономы обнаружили в 725 световых годах от Земли ранее неизвестную экзопланету. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований.

При помощи оптического спектрографа PRL Advanced Radial-speed Abu-sky Search (PARAS) исследователи выяснили, что масса небесного тела составляет 70 процентов от массы Юпитера, при этом ее размер в 1,4 раза больше.

Отмечается, что экзопланета вращается возле стареющей звезды, массой которой в 1,5 раза больше Солнца.

— Эта недавно обнаруженная система звезда-планета по-настоящему уникальна — планета обращается вокруг звезды-хозяина всего за 3,2 дня, что делает ее расположенной на расстоянии 0,05 астрономической единицы от звезды (примерно одна десятая расстояния между Солнцем и Меркурием). Среди известных на сегодняшний день экзопланет есть менее 10 таких систем, — цитирует сообщение организации РИА Новости.

По словам ученых, планета очень нагревается из-за того, что расположена близко от звезды. Температура на ее поверхности поднимается до 1726,85 градуса Цельсия. Из-за этого небесное тело относится к числу планет с самой низкой плотностью (0,31 грамма на кубический сантиметр).

До этого сообщалось, что потенциально опасный астероид JG12 направляется к Земле. По информации Центра изучения околоземных объектов NASA, небесное тело приблизится к планете в субботу, 20 ноября. Расстояние до поверхности Земли составит 5,5 миллиона километров.

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