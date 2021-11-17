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Роспотребнадзор обозначил условие отмены ограничений по COVID-19

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Роспотребнадзор обозначил условие отмены ограничений по COVID-19
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Ограничения по коронавирусу перестанут действовать в России после того, как будут привиты все граждане. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 17 ноября.

— Сначала всех нужно привить, тогда перестанут действовать ограничения, — приводит слова Поповой РИА Новости.

17 ноября глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что массового закрытия ресторанов в России в случае принятия законопроекта о QR-кодах не будет. Более уверенно в такой ситуации чувствуют себя сетевые компании, признал он. Индивидуальным предпринимателям приходится тяжелее, правительству следует поддерживать их, заключил министр.

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16 ноября в Роспотребнадзоре сообщили, что прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса и переболевшие им в течение полугода смогут не уходить в самоизоляцию при контакте с больными. Исходя из текста документа, лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, а также те, кто переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев, не подлежат самоизоляции.

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