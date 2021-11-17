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Больных ОРВИ россиян обяжут проходить обследование на COVID-19

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Больных ОРВИ россиян обяжут проходить обследование на COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россияне с ОРВИ будут обязаны пройти тест на коронавирус. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 17 ноября.

— Решение уже вышло в виде постановления главного государственного санитарного врача о том, что все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на COVID-19 в обязательном порядке с тем, чтобы нам не упустить больных более опасной инфекцией, чем все остальные, — рассказала представитель ведомства.

Для облегчения данной работы в регионы в ближайшие три месяца направят партию экспресс-тестов, добавила она. Охват тестированием на коронавирус в стране увеличили в полтора раза, приводит слова Поповой РИА Новости.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе.

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Решение о порядке использования QR-кодов будут принимать региональные власти. Еще один законопроект устанавливает, что пассажирам на междугородных и международных перевозках потребуются QR-код, медотвод или документы о перенесенном коронавирусе.

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