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Колокольцев поздравил участковых с профессиональным праздником

Анастасия Колоскова

Общество
Колокольцев поздравил участковых с профессиональным праздником
Фото: Администрация президента РФ

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поздравил участковых уполномоченных полиции с профессиональным праздником. Об этом в среду, 17 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

Во время торжественной церемонии награждения лауреатов XI Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый» министр обратился к личному составу профильных подразделений с видеопоздравлением. В нем он отметил, что участковые находятся в непосредственном контакте с гражданами, которые обращаются к ним за помощью и защитой.

— Вопросы порой непредсказуемы. Чтобы разобраться, нужно быть внимательным, уметь вникнуть в любую ситуацию. Только так можно обеспечить контроль над оперативной обстановкой на вверенной территории, — подчеркнул Колокольцев.

Министр обратил внимание, что участковые вносят весомый вклад в раскрытие преступлений и пресечение административных правонарушений.

— Практически каждое второе заявление, поступающее в полицию, передается на рассмотрение участковым уполномоченным. Только в текущем году ими установлено свыше 220 тысяч лиц, совершивших преступления, — приводит слова министра МВД Медиа.

Владимир Колокольцев выразил благодарность участковым уполномоченным полиции за добросовестные труд и неравнодушное отношение к обязанностям. Он пожелал виновникам торжества, а также их близким здоровья, благополучия и успехов.

До этого Колокольцев поздравил сослуживцев и ветеранов с профессиональным праздником, который отмечается 10 ноября.

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