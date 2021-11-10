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Колокольцев поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

Илья Ашуров

Общество
Колокольцев поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником
Фото: МВД

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поздравил сослуживцев и ветеранов с профессиональным праздником. Об этом в среду, 10 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

В своем поздравлении министр выделил основные направления работы МВД. В первую очередь это противодействие экстремизму, киберпреступности, борьба с коррупцией и нелегальным оборотом наркотиков.

— Чтобы достичь поставленных целей, от каждого из вас требуются компетентность и ответственность. Абсолютное большинство сотрудников МВД России отвечают всем необходимым критериям, беззаветно преданы своему делу, в любую минуту готовы прийти на помощь, — обратился Колокольцев к своим коллегам.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что министр также провел торжественную церемонию в честь праздника. На ней он отдельно поздравил сотрудников ведомства, которые получили государственные награды и знаки отличия. Он отметил, что история отечественной полиции знает множество примеров отваги и доблести.

— Главой государства дана высокая оценка вашей работе, управленческому потенциалу и, конечно, вкладу вверенных подразделений в решение поставленных задач. Для каждого из вас это знаковое событие, итог ежедневного добросовестного труда и проявленной личной ответственности за состояние правопорядка, — заявил Колокольцев.

В четверг, 4 ноября, Владимир Колокольцев открыл в Санкт-Петербурге мемориальную плиту, посвященную пяти министрам внутренних дел Российской империи. Министр отметил, что все предшественники внесли большой вклад в развитие российских правоохранительных органов и защищали страну, ее национальные интересы, исходя из реалий времени.

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