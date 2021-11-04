Колокольцев открыл в Петербурге плиту, посвященную пяти главам МВД Российской империи

Фото: Пресс-центр МВД России

Глава МВД Владимир Колокольцев открыл в Санкт-Петербурге мемориальную плиту, посвященную пяти министрам внутренних дел Российской империи. Об этом в четверг, 4 ноября, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

— Сегодня в Санкт-Петербурге министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие в торжественной церемонии открытия мемориальной плиты, посвященной пяти министрам внутренних дел Российской империи — Дмитрию Бибикову, Дмитрию Блудову, Петру Валуеву, Ивану Дурново и Дмитрию Сипягину. Мероприятие проведено в преддверии профессионального праздника — Дня сотрудника органов внутренних дел, — рассказала она.

Министр отметил, что все предшественники внесли большой вклад в развитие российских правоохранительных органов и защищали страну, ее национальные интересы, исходя из реалий времени.

Главы ведомства внесли в систему много нового, что сохранилось до сих пор, — некоторые законы уголовного и административного права, организацию работы правоохранительных органов, получение их сотрудниками статуса госслужащих и пересмотр подходов к обеспечению МВД ресурсами. Еще в тот период полиция занималась не только раскрытием преступлений, но и учетом и паспортизацией населения.

По его словам, в ведомстве делают многое, чтобы сохранить историческую память.

— Сохранение ее лучших традиций и увековечивание памяти наших выдающихся предшественников является неотъемлемой частью воспитательной работы с молодым поколением. По инициативе Министерства за последние годы уже открыты десять монументов и других мемориальных объектов, — передает слова Колокольцева «МВД Медиа».

Кенотаф на Тихвинском кладбище освятил иерей Свято-Троицкого собора Александро-Невской Лавры Сергий (Латушко).

Мемориальная плита посвящена пяти министрам внутренних дел:

Бибиков Дмитрий Гаврилович — министр внутренних дел с августа 1852по август 1855 года;

Блудов Дмитрий Николаевич — министр внутренних дел с февраля 1832 по февраль 1839 года;

Валуев Петр Александрович — министр внутренних дел с ноября 1861 по март 1868 года;

Дурново Иван Николаевич — министр внутренних дел с мая 1889 по октябрь 1895 года;

Сипягин Дмитрий Сергеевич — министр внутренних дел с февраля 1900 по апрель 1902 года.