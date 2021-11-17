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Глава московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов и глава Башкортостана Радий Хабиров сообщили, что «СберТройка» может появиться в Башкортостане. Главы обсудили данный вопрос в рамках «Транспортной недели — 2021». Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В настоящее время единая билетная система на базе «Тройки» уже работает в Тульской и Московской областях, в Новом Уренгое и Комсомольске-на-Амуре, «пилот» тестируется в Ульяновске, Пермском крае, Ростовской области и других. В ближайшем будущем по «Тройке» можно будет ездить в Ленинградской, Владимирской и Новосибирской областях, Республике Кабардино-Балкария и во всем Хабаровском крае, передает Telegram-канал.

17 ноября Максим Ликсутов сообщил, что система оплаты проезда по QR-кодам станет доступна в Санкт-Петербурге с 2022 года. По его словам, запуск системы оплаты по QR-кодам станет для «СберТройки» важным проектом, а Санкт-Петербург станет лидером этой концепции.

Также 17 ноября сообщалось, что карту для оплаты проезда «Тройка» протестируют в Новочеркасске, Шахтах, Азове и Волгодонске.