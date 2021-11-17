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МИД России опубликовал письма Лаврова коллегам из Франции и Германии

Иван Юминов

Политика
МИД России опубликовал письма Лаврова коллегам из Франции и Германии
Фото: МИД РФ

МИД России опубликовал переписку главы ведомства Сергея Лаврова с коллегами из Франции и Германии, чтобы избежать искажений о встрече дипломатов в «нормандском формате». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 17 ноября.

— В последнее время позиция России, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в «нормандском формате» подвергаются искажению. Чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции, МИД России решил придать гласности первоисточники и опубликовать дипломатическую переписку министра иностранных дел РФ С. В. Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Германии и Франции Х. Маасом и Ж.-И. Ле Дрианом, — говорится в сообщении.

Министр в своем первом письме от 29 октября пишет, что хотел бы подтвердить важность усилий в рамках «нормандского формата». Стороны, по его словам, должны хорошо подготовить встречу в Париже, а также создать итоговое заявление с рекомендациями Украине и отдельным районам Донбасса как сторонам конфликта.

После этого 6 ноября Лавров написал, что получил послание на предложения от 29 октября и разочарован им. Спустя десять дней он выразил сожаление, что Москва все чаще сталкивается с искажением позиции России и ее роли в урегулировании конфликта на Украине, отмечается на сайте МИД.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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