«Козырная карта»: Хромченко назвала самый модный принт сезона
Черно-белая клетка стала самым востребованным принтом у дизайнеров этой осенью. Об этом заявила модный стилист и телеведущая Эвелина Хромченко.
По ее словам, рисунок шахматной доски разместили в качестве принта на одежде и аксессуарах сразу несколько модных домов.
— Черно-белая клетка всегда была популярна в принтах многих сезонов, но благодаря хорошему сериалу «Ход королевы», шахматная клетка получила особенную популярность. Она является козырной картой сезона, — рассказала Хромченко во время передачи «Модный приговор» в эфире Первого канала.
Стилист отметила, что подобный контраст обязательно выделит владельца этой одежды в толпе.
Героиня проекта также продемонстрировала джемпер с актуальным принтом.
— Нашу героиню нарядили фактически в повседневный костюм, но незамеченной она не останется, шахматная клетка сразу предоставляет возможность думать об интеллекте человека, оценивая его очень высоко, — прокомментировала образ Хромченко.
До этого эксперт по стилю в эфире телевизионного шоу «Модный приговор» на Первом канале отметила, что очень актуальный в этом сезоне оттенок ириски идет далеко не всем женщинам.