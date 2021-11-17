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«Козырная карта»: Хромченко назвала самый модный принт сезона

Анастасия Колоскова

Общество
«Козырная карта»: Хромченко назвала самый модный принт сезона
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Черно-белая клетка стала самым востребованным принтом у дизайнеров этой осенью. Об этом заявила модный стилист и телеведущая Эвелина Хромченко.

По ее словам, рисунок шахматной доски разместили в качестве принта на одежде и аксессуарах сразу несколько модных домов.

— Черно-белая клетка всегда была популярна в принтах многих сезонов, но благодаря хорошему сериалу «Ход королевы», шахматная клетка получила особенную популярность. Она является козырной картой сезона, — рассказала Хромченко во время передачи «Модный приговор» в эфире Первого канала.

Стилист отметила, что подобный контраст обязательно выделит владельца этой одежды в толпе.

Героиня проекта также продемонстрировала джемпер с актуальным принтом.

«Козырная карта»: Хромченко назвала самый модный принт сезона Фото: Скриншот видео Первого канала

— Нашу героиню нарядили фактически в повседневный костюм, но незамеченной она не останется, шахматная клетка сразу предоставляет возможность думать об интеллекте человека, оценивая его очень высоко, — прокомментировала образ Хромченко.

До этого эксперт по стилю в эфире телевизионного шоу «Модный приговор» на Первом канале отметила, что очень актуальный в этом сезоне оттенок ириски идет далеко не всем женщинам.

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