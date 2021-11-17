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Кабмин обсудит вопрос введения системы QR-кодов для людей с антителами

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Кабмин обсудит вопрос введения системы QR-кодов для людей с антителами
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Правительство России обсуждает возможность введения системы QR-кодов для граждан с высоким уровнем антител. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 17 ноября.

— По антителам вопрос значимый, он обсуждается сегодня на площадке правительства. Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти оптимальный, приемлемый вариант ее решения, — рассказала главный санитарный врач.

Данное решение должно быть очень взвешенным, приводят слова Поповой «Известия».

17 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин скорректировал перечень лекарств, доступных для применения в качестве профилактики и лечения коронавируса. Так, председатель правительства исключил препараты азитромицин и интерферон бета-1б.

Перечень был дополнен иммуноглобулином человека против COVID-19, сарилумабом, нетакимабом, апиксабаном, анакинрой, ривароксабаном, будесонидом и дабигатрана этексилатом.

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16 ноября в Роспотребнадзоре сообщили, что прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса и переболевшие им в течение полугода смогут не уходить в самоизоляцию при контакте с больными. Исходя из текста документа, лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, а также те, кто переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев, не подлежат самоизоляции.

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