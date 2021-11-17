«Посчитывают количество «Просекко» в моем бокале»: Волочкова — о выселении из отеля

Фото: instagram/volochkova_art

Известная российская балерина Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о своем выселении из отеля в Турции. Звезда посетила страну, чтобы провести международный конгресс в качестве ведущей.

— Окружающим проще высказывать небылицы, чем порадоваться за другого... И когда люди посчитывают количество «Просекко» в моем бокале — это злость и зависть. На отдыхе я могу себе позволить расслабиться, — поделилась знаменитость.

Волочкова предположила, почему стали появляться сплетни о ее выселении. Балерина рассказала, что несколько дней она провела у друзей, с которыми она очень редко видится, передает Teleprogramma.pro.

— Мы жили в частном доме, ездили в горы, купались в море, катались на яхте, потрясающе все было. А шикарный люкс, получается, был хранилищем для моих нарядов, — объяснила артистка.

Анастасия Волочкова отправилась в отпуск в курортный город Аланья. Ее новый возлюбленный, 38-летний Владимир, не смог составить ей компанию по причине болезни. На фоне одиночества артистка отправилась демонстрировать фирменный шпагат жителям Турции.

Ранее PR-директор балерины Анастасии Волочковой Светлана Герасимова развеяла появившиеся в СМИ слухи о том, что балерину выселили из отеля в Турции из-за пьяных выходок.