«Это ложь труса»: балерина Большого театра опровергла сообщения о попытке самоубийства

Фото: www.instagram.com/marianagomesss

Балерина Большого театра Мариана Гомес опровергла сообщения о том, что она якобы пыталась покончить жизнь самоубийством. Также артистка рассказала, что эти слухи распространил ее возлюбленный. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram.

— Спешу сообщить, что я абсолютно здорова и физически, и морально. То, что вы можете читать в прессе, не более чем провокация и клевета. Все, кто меня знает, уверена, подтвердят, что я не способна причинить вред ни себе, ни кому-либо еще, — поделилась с подписчиками танцовщица.

Кроме того, артистка заявила, что не потерпит каких-либо вмешательств в ее личную жизнь. Балерина написала заявление в правоохранительные органы о ложном обвинении, поступившем от ее молодого человека.

Во вторник, 16 ноября, сообщалось, что балерина Большого театра якобы попыталась покончить с собой в столице. По информации СМИ, в правоохранительные органы обратился возлюбленный артистки, который рассказал, что девушка прислала ему тревожное СМС.