Зоолог рассказал, почему некоторые птицы в столице отказываются от миграции

Фото: Pixabay

Некоторые перелетные птицы остаются зимовать в столице и отказываются от миграции из-за того, что могут найти пищу в мегаполисе. Об этом рассказал зоолог, младший научный сотрудник биологического факультета МГУ Андрей Брагин в ходе онлайн-лекции «Зверополис: авторские права нарушены».

Как отмечает эксперт, зачастую птицы едят фастфуд на вокзалах.

— В городе есть скворцы, замечательные птицы, и мы знаем, что в норме скворцы перелетные, но можно даже через два месяца, когда будут морозы, прийти на Киевский или Казанский вокзал, и прекрасно картошкой или биг-маком из «Макдональдса» они будут свою популяцию поддерживать и, в общем-то, в целом от миграции отказываться, — сообщил Брагин.

Как утверждает специалист, отказ пернатых от миграции — это и не хорошо, и не плохо: их популяции небольшие. Наличие пищи позволяет небольшим птицам-хищникам оставаться в городах, передаtт РИА Новости.

12 ноября в Международный синичкин день в Москве началась ежегодная акция Мосприроды «Птица синица», которая посвящена зимней подкормке пернатых.