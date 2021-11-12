Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ежегодная акция Мосприроды «Птица синица» стартовала в столице

Дарья Чентаева

Город
Ежегодная акция Мосприроды «Птица синица» стартовала в столице
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Стартовала ежегодная акция Мосприроды «Птица синица», которая посвящена зимней подкормке пернатых. Об этом сообщили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

По его информации, в 2021 году акция состоится в офлайн- и онлайн-форматах. Участникам расскажут, как сделать «ресторан» для птиц, где его следует установить, покажут, каких птиц можно встретить зимой в столице и кого из них стоит подкармливать.

— 12 ноября отмечается Синичкин день. По народным приметам, именно к этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, перелетают из лесов ближе к людям. Когда нужно начинать подкармливать птиц? Исключительно зимой при отрицательных температурах и снежном покрове, когда им самостоятельно уже сложно раздобыть корм. Чем нельзя кормить? Соленым, жареным, перченым, сдобным, свежим белым хлебом, ржаным хлебом, миндалем, — сообщили в Telegram-канале.

8 ноября в пресс-службе Мосприроды сообщили, что в столице возобновили проведение эколого-просветительских мероприятий для посетителей с QR-кодами о перенесенном COVID-19 или сертификатом о вакцинации. В ведомстве добавили, что для посещения занятий детям до семи лет необходимо исполнять все профилактические меры борьбы с коронавирусом: носить средства индивидуальной защиты и соблюдать нормы социального дистанцирования.

Читайте также:
МоскваПтицы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин и Байден могут встретиться

Никита Миронов
Никита Миронов

Достоевский грузит так, что не выгрузишь: очень скучно и много слез

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Достоевский против интернета

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межнациональный мир развития этнотуризма укрепляем вместе

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Сейчас нужно друг друга беречь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сериалы с «девиациями» нельзя, а похабень про ментовские войны можно?

Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Все мнения
О проекте