Ежегодная акция Мосприроды «Птица синица» стартовала в столице

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Стартовала ежегодная акция Мосприроды «Птица синица», которая посвящена зимней подкормке пернатых. Об этом сообщили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

По его информации, в 2021 году акция состоится в офлайн- и онлайн-форматах. Участникам расскажут, как сделать «ресторан» для птиц, где его следует установить, покажут, каких птиц можно встретить зимой в столице и кого из них стоит подкармливать.

— 12 ноября отмечается Синичкин день. По народным приметам, именно к этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, перелетают из лесов ближе к людям. Когда нужно начинать подкармливать птиц? Исключительно зимой при отрицательных температурах и снежном покрове, когда им самостоятельно уже сложно раздобыть корм. Чем нельзя кормить? Соленым, жареным, перченым, сдобным, свежим белым хлебом, ржаным хлебом, миндалем, — сообщили в Telegram-канале.

8 ноября в пресс-службе Мосприроды сообщили, что в столице возобновили проведение эколого-просветительских мероприятий для посетителей с QR-кодами о перенесенном COVID-19 или сертификатом о вакцинации. В ведомстве добавили, что для посещения занятий детям до семи лет необходимо исполнять все профилактические меры борьбы с коронавирусом: носить средства индивидуальной защиты и соблюдать нормы социального дистанцирования.