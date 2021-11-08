Москвичи и туристы с QR-кодами смогут посетить экомероприятия от Мосприроды

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Проведение эколого-просветительских мероприятий для посетителей с QR-кодами о перенесенном коронавирусе или вакцинации от заболевания возобновили в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Мосприроды в понедельник, 8 ноября.

В учреждении отметили, что для посещения занятий детям до семи лет необходимо носить средства индивидуальной защиты и соблюдать нормы социального дистанцирования.

— С 8 ноября 2021 года возобновляются очные эколого-просветительские, культурно-массовые мероприятия, проводимые ГПБУ «Мосприрода». До улучшения эпидемиологической ситуации для посещения экоцентров и мероприятий, проводимых в помещениях, посетителям необходимо предъявить QR-код и иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания, — заявили в Мосприроде.

Также в учреждении добавили, что на мероприятиях на открытом воздухе сотрудники не будут требовать от москвичей и туристов QR-кодов, говорится в сообщении.

Ранее в Мосприроде рассказали, что более двадцати занятий в дистанционном формате проведут в столице к Всемирному дню вторичной переработки.

Обучающие лекции и мастер-классы пройдут с 15 по 21 ноября.