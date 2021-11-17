Крупнейшее в истории Татарстана отравление метанолом произошло в Казани

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Число пострадавших из-за отравления метанолом в Татарстане увеличилось до 14. Об этом сообщили в республиканском Минздраве в среду, 17 ноября.

— В одну из больниц Москвы госпитализировали девушку, которая накануне на дне рождения приятеля отравилась метанолом в Казани, — говорится в сообщении.

В одну из больниц Казани 16 ноября поступили 13 человек с диагнозом «токсическое действие метанола». Трое из них оказались в реанимации, а одна из девушек впала в кому.

Остальные пациенты демонстрируют положительную динамику. Отравление метанолом стало самым массовым в Татарстане, подчеркнула главный токсиколог министерства Алия Насибуллина.

По данным полиции, один из пострадавших приобрел пятилитровую канистру с алкоголем у знакомого. Однако, приехав на празднование дня рождения, он достал из багажника бутылку со стеклоомывателем вместо спиртного напитка.

Правоохранители задержали четверых подозреваемых в сбыте поддельного алкоголя. СК по факту инцидента возбудил уголовное дело, отмечает ТАСС.

9 октября в СК сообщили, что число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 29 человек. Специалисты обнаружили в изъятом алкоголе метанол.

Всего в экспертно-криминалистическое подразделение УМВД России по Оренбургской области поступило около 2000 единиц изъятых объектов. Следователи задержали троих продавцов поддельной алкогольной продукции, из-за которой впоследствии отравились люди.