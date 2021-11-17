Угрожавшего журналисту ВГТРК мужчину заключили под стражу

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, 1-й Люсиновский переулок, 3Б Карта всех событий

Арестован фигурант уголовного дела, возбужденного по факту угроз журналисту медиахолдинга ВГТРК. Об этом в среду, 17 ноября, сообщили в Следственном комитете РФ по городу Москве.

— Суд удовлетворил ходатайство следствия и в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, — говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что 45-летнему мужчине уже предъявили обвинение.

По данным следственного комитета, чтобы вынудить корреспондентку отказаться от распространения информации о деятельности ООО «Живые деньги», подозреваемый вытолкнул ее из помещения, в результате чего она упала на пол.

До этого сообщалось, что прокуратура проводила проверку организации, офис которой находится в 1-м Люсиновском переулке. От граждан поступила информация о том, что данная организация занимается мошенничеством, выдавая кредиты под залог квартиры. Прокуроры привлекли журналистов ВГТРК для съемки хода проверки.

После съемок одному их журналистов позвонил неизвестный и начал угрожать расправой в случае если репортаж о данной организации выпустят в эфир.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).