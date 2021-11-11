Уголовное дело возбудили после угроз журналисту ВГТРК, снявшему репортаж о «черных риелторах»

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Россия, Москва, 1-й Люсиновский переулок Карта всех событий

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту угроз журналисту медиахолдинга ВГТРК. Об этом в четверг, 11 ноября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, прокуратура проводила проверку организации, офис которой находится в 1-м Люсиновском переулке. От граждан поступила информация о том, что данная организация занимается мошенничеством, выдавая кредиты под залог квартиры. Прокуроры привлекли журналистов ВГТРК для съемки хода проверки.

После съемок одному их журналистов позвонил неизвестный и начал угрожать расправой в случае, если репортаж о данной организации выпустят в эфир.

— Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» — прим. «ВМ»). Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой на контроль, — заключила Нефедова.

До этого сообщалось, что прокурор Саратовской области Сергей Филипенко отменил постановление о возбуждении уголовного дела против белоруса Сергея Савельева, опубликовавшего видео с пытками в тюрьме.