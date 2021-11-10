Прокуратура прекратила дело против программиста Савельева

Фото: YouTube / Осторожно, Собчак

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко отменил постановление о возбуждении уголовного дела против белоруса Сергея Савельева, опубликовавшего видео с пытками в тюрьме. Об этом сообщила его адвокат Снежана Мунтян в среду, 10 ноября.

— Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Сергея Савельева... было отменено прокуратурой. Но рано радоваться, — рассказала защитник.

Дело, по ее словам, направили для проведения проверки в порядке статей 144–145 УПК в ГСУ СК России. Мунтян уточнила, что узнала о решении случайно, отмечает РИА Новости.

23 октября сообщалось, что Савельев объявлен в розыск. Французские СМИ сообщали, что программист попросил во Франции убежища.

Отмечается, что он отбывал наказание в той же колонии по делу о торговле запрещенными веществами. И под видом технического обслуживания компьютеров скачал видеоролики с жестоким содержимым.

В одной из тюрем под Саратовом в отношении заключенного совершали действия насильственного характера. Соответствующее видео появилось в Сети 4 октября.

По словам автора публикации, надругательство было зафиксировано в областной туберкулезной больнице № 1 УФСИН под Саратовом. После публикации видеоролика с изнасилованием и пытками одного из заключенных глава УФСИН по Саратовской области полковник внутренней службы Алексей Федотов подал рапорт об отставке.

СК возбудил еще четыре уголовных дела по факту пыток заключенных. Уточняется, что два дела возбудили по статье «Насильственные действия сексуального характера», еще два — по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения».