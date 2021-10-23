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Передавший видео с пытками заключенных программист объявлен в розыск

Михаил Алимов

Происшествия
Передавший видео с пытками заключенных программист объявлен в розыск
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Программист Сергей Савельев, который, по информации в СМИ, передал видео о пытках в колонии Саратовской области правозащитному порталу, объявлен в розыск. Это утверждается в базе данных МВД.

— Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — передает РИА Новости сообщение.

До этого французские СМИ сообщали, что программист попросил во Франции убежища. Отмечается, что он отбывал наказание в той же колонии по делу о торговле запрещенными веществами. И под видом технического обслуживания компьютеров скачал видеоролики с жестоким содержимым.

В одной из тюрем под Саратовом в отношении заключенного совершали действия насильственного характера. Соответствующее видео появилось в Сети 4 октября. По словам автора публикации, надругательство было зафиксировано в областной туберкулезной больнице № 1 УФСИН под Саратовом.

После публикации видеоролика с изнасилованием и пытками одного из заключенных глава УФСИН по Саратовской области полковник внутренней службы Алексей Федотов подал рапорт об отставке.

В результате СК РФ возбудил уголовное дело по данному факту.

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