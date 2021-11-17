Московское «Динамо» одержало победу над ЦСКА в матче КХЛ

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Хоккеисты московского «Динамо» по буллитам обыграли ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Москве завершилась со счетом 3:2.

Шайбами в составе победителей отметились Вадим Шипачев (36-я минута) и Дмитрий Рашевский (55-я). ЦСКА ответили голами Семена Панкратова (19-я) и Константина Окулова (58-я).

Решающий послематчевый бросок реализовал форвард «Динамо» Эрик О'Делл. По результатам игры Шипачев вышел на первое место в списке лучших снайперов команды с 78 голами.

ЦСКА сыграет 19 ноября в Минске против местного «Динамо». Столичное «Динамо» примет дома 20 ноября уфимский «Салават Юлаев».

13 ноября сообщалось, что Матвей Мичков стал самым молодым автором гола в истории сборных России и СССР по хоккею. Нападающий забросил шайбу в матче России и Швеции на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла.

Хоккеист, которому на тот момент было 16 лет и 339 дней, отличился на 22-й минуте. Таким образом он обновил достижение форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, который отличился в возрасте 17 лет и 355 дней. В сезоне 2018/19 Мичков побил рекорд Овечкина, набрав в 26 матчах Открытого чемпионата Москвы по хоккею 109 очков.