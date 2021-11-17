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Астрологи подготовили любовный гороскоп для всех знаков зодиака на 2022 год

Анастасия Колоскова

Общество
Астрологи подготовили любовный гороскоп для всех знаков зодиака на 2022 год
Фото: pixabay.com

Астрологи рассказали, что ждет на любовном фронте в следующем году представителей всех знаков зодиака и какие месяцы станут наиболее удачными для романтических отношений.

Овны могут рассчитывать встретить любовь уже в первый месяц нового года. Нежным отношениям будет предшествовать дружба, а страсти накроют позже. Тельцов ждет всплеск любовных чувств в октябре. Именно тогда состоится знакомство с человеком, в котором они распознают единомышленника.

Свободные Близнецы изменят свой статус одиночек в марте. Вторая половинка внесет в их жизнь яркие краски. Раки будут ждать свою любовь до декабря. Союз обещает подарить им радость и бурю эмоций.

Львы узнают свою вторую половинку в мае. Их ждут крепкие отношения и много счастья. Девам звезды обещают перемены на личном фронте в ноябре. Их захватят незабываемые эмоции.

Весы могут рассчитывать на романтическое знакомство в июле. Эксперты советуют им присматриваться повнимательнее к окружающим. Одинокие Скорпионы обретут счастье в сентябре. Однако им не стоит падать в омут с головой.

Стрельцов ждут позитивные изменения в личной жизни в июне. Развитие их отношений будет постепенным: от дружбы во влюбленность. Козероги найдут свое счастье в феврале.

Вакантное место в сердце Водолеев заполнится в августе. Рыбы повстречают вторую половину в апреле, с которой их ждет множество веселых минут.

До этого победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа назвал топ-5 самых невезучих знаков зодиака.

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