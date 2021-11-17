Кардиолог рассказал, при каком пульсе надо срочно вызывать скорую

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Врач-кардиолог Юрий Конев назвал норму пульса у человека и рассказал, в каком случае следует незамедлительно вызывать скорую помощь.

Он пояснил, что на серьезные проблемы с сердцем может указывать пульс более 90 ударов в минуту, который не снижается в течение 30–60 минут.

По словам врача, причины учащенного сердцебиения зависят от возраста человека. Если у молодых тахикардия чаще всего объясняется регуляцией нервной системы, то в преклонном возрасте она свидетельствует о нарушении работы сердца.

Кардиолог отметил, что не должно вызывать тревогу повышение пульса при физических нагрузках, если в спокойном состоянии сердцебиение восстанавливается. Если же этого не происходит, нужно не откладывать обращение к врачу.

— Если выше 90, не нужно самостоятельно лечить сердце. Если в состоянии покоя пульс не успокаивается в течение получаса-часа, это показатель того, что все-таки у вас есть тахикардия. А причину тахикардии может оценить только врач. И точно вызывать скорую помощь нужно, когда ЧСС вовсе не определяется или выше 150 ударов в минуту, — приводит слова медика Пятый канал.

Юрий Конев порекомендовал тренировать сердечно-сосудистую систему длительной ходьбой, плаванием и другими физическими нагрузками.

До этого врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Марина Орлова рассказала «Вечерней Москве», что людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы нужно быть осторожными при выходе на мороз из теплых помещений, так как резкий перепад температур может крайне негативно сказаться на состоянии здоровья.