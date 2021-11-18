Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Невостребованных собак предложили усыплять в России

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Невостребованных собак предложили усыплять в России
Фото: Елена Горбачева, Вечерняя Москва

Отловленную бродячую собаку необходимо содержать в приюте за счет государства, а не выпускать на улицу после стерилизации. Кроме того, такое животное следует усыплять, если для него не нашелся новый хозяин. Такое предложение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель Департамента информации Российской кинологической федерации (РКФ) Евгений Цигельницкий.

По его словам, в России сейчас действует экспериментальный метод обращения с бродячими собаками ОСВВ («Отлов — Стерилизация — Вакцинация — Возврат»), который узаконивает свободное нахождение животных в городской среде. Этот метод применяется только в странах третьего мира, и его следует изменить, убежден эксперт.

— Для защиты бродячих собак нужно внедрить их безвозвратный отлов, который практикуется в 30 развитых странах мира. Соответствующую законодательную практику следует применять и у нас. Нынешний метод ОСВВ давно показал свою неэффективность. Это своего рода легализация проживания бродячих собак на улице, — пояснил Цигельницкий.

Отловленная собака должна жить за счет бюджетных средств ограниченное время, считает он.

— Если животное востребовано и его забирают, скажем, в семью или в частный приют, оно продолжает дальше жить и существовать в новом месте. Если животное так и не заинтересовало никого, соответственно, с ним прощаются навсегда, — объяснил представитель РКФ.

При этом, как напомнил Цигельницкий, ОСВВ запрещает усыпление невостребованных особей. Вместо этого стерилизованных собак возвращают в места поимки, где они продолжают свободное безнадзорное существование.

Читайте также:
Собаки Животные Законы
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Подождем под дождем

Александр Лосото
Александр Лосото

Завтра была пандемия

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От бархатного манто до шнурков

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы знаем всех — не знаем никого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неспортивных и толстых на работу не возьмут

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

С советским мифом дружбы народов покончено?

Александр Никонов
Александр Никонов

Прекратите войну против своих же сограждан

Все мнения
О проекте