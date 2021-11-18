Невостребованных собак предложили усыплять в России

Фото: Елена Горбачева, Вечерняя Москва

Отловленную бродячую собаку необходимо содержать в приюте за счет государства, а не выпускать на улицу после стерилизации. Кроме того, такое животное следует усыплять, если для него не нашелся новый хозяин. Такое предложение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель Департамента информации Российской кинологической федерации (РКФ) Евгений Цигельницкий.

По его словам, в России сейчас действует экспериментальный метод обращения с бродячими собаками ОСВВ («Отлов — Стерилизация — Вакцинация — Возврат»), который узаконивает свободное нахождение животных в городской среде. Этот метод применяется только в странах третьего мира, и его следует изменить, убежден эксперт.

— Для защиты бродячих собак нужно внедрить их безвозвратный отлов, который практикуется в 30 развитых странах мира. Соответствующую законодательную практику следует применять и у нас. Нынешний метод ОСВВ давно показал свою неэффективность. Это своего рода легализация проживания бродячих собак на улице, — пояснил Цигельницкий.

Отловленная собака должна жить за счет бюджетных средств ограниченное время, считает он.

— Если животное востребовано и его забирают, скажем, в семью или в частный приют, оно продолжает дальше жить и существовать в новом месте. Если животное так и не заинтересовало никого, соответственно, с ним прощаются навсегда, — объяснил представитель РКФ.

При этом, как напомнил Цигельницкий, ОСВВ запрещает усыпление невостребованных особей. Вместо этого стерилизованных собак возвращают в места поимки, где они продолжают свободное безнадзорное существование.