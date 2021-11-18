Москвичи стали на 20 процентов чаще апостилировать документы ЗАГС для выезда за рубеж

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Спрос на услугу по предоставлению апостиля на документы ЗАГС увеличился на 20 процентов с начала 2021 года в столице. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС по Москве в четверг, 18 ноября.

В городском учреждении отметили, что апостиль подтверждает подлинность документа, полученного на территории РФ. Обычно такую услугу запрашивают в случае выезда за рубеж, а в особенности в Германию, Израиль, Италию, Турцию и Португалию.

— Апостиль по-прежнему проставляет специализированный Архивно-информационный отдел Управления ЗАГС Москвы, однако у граждан появился выбор места обращения, что существенно экономит их личное время. Подать заявление и документы можно в любом центре госуслуг рядом с домом, при этом срок предоставления государственной услуги остался прежним — пять рабочих дней, — заявила исполняющая обязанности начальника ведомства по Москве Светлана Уханева.

По ее словам, число заявок на предоставление такой услуги в 2021 году составило около 19 тысяч. Этот показатель на 23 процента опередил уровень аналогичного периода прошлого года.

16 ноября Светлана Уханева рассказала, что в период нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября, столичные ЗАГСы приняли свыше 1,3 тысячи онлайн-заявлений на регистрацию брака.