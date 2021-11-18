Путин напомнил о позиции России по невмешательству в дела других стран

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Россия выступает за невмешательство во внутренние дела других государств. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в четверг, 18 ноября.

— Как постоянный член Совета безопасности Организации объединенных наций (ООН), Россия намерена и далее твердо отстаивать зафиксированные в уставе ООН основополагающие принципы: суверенитет и равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, справедливое разрешение споров, — рассказал глава государства.

Кроме того, Москва признает ключевую роль ООН в решении международных проблем, приводит слова Путина сайт Кремля.

18 ноября Путин также заявил, что Россия является миролюбивым государством, а концепция внешней политики будет дорожной картой для МИД. Конституция страны, по его словам, закрепляет такие фундаментальные установки и ценности, как верность отчизне, уважение к родному языку, истории, культуре и традициям предков.

Конкретные направления внешнеполитической деятельности будут зафиксированы в новой редакции концепции внешней политики, добавил он. Документ вместе с утвержденной стратегией национальной безопасности станет дорожной картой для МИД и других ведомств, заключил Путин.