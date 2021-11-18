«Ничего такого»: появилось последнее интервью Игоря Савочкина

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Российский актер театра и кино, телеведущий Игорь Савочкин, скончавшийся в среду, 18 ноября, неделей ранее был госпитализирован с жалобами на острые боли в спине. Тогда в беседе с Пятым каналом актер рассказал, что ничего особенного в этом нет.

— Просто болит спина, защемило нерв. Ничего такого. Сейчас в больнице, потом буду дома. Сделают какие-то процедуры, — сообщил артист.

По словам Игоря Савочкина, прогнозы врачей были вполне позитивные. Актер сообщил, что он и раньше испытывал подобные боли в спине. Он обращался к мануальному терапевту, и после этого все проходило, передает Пятый канал.

— И сейчас полегче стало, — заключил артист.

В четверг, 18 ноября, стало известно, что Игорь Савочкин скончался в возрасте 58 лет. Причиной смерти актера стала печеночная декомпрессия. Также артист боролся с онкологией.

Актер известен по таким фильмам, как «Левиафан», «Любовь под прикрытием». Савочкин также играл в сериалах «Домашний арест», «Метод» и других. Кроме того, артист служил в Театре на Покровке и работал в компании «Базелевс». Широкую популярность у зрителей Игорь Савочкин получил благодаря своей роли в фильме «Ночной дозор».