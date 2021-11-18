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«Красные линии»: Путин отреагировал на самолеты НАТО около России

Иван Юминов

Политика
«Красные линии»: Путин отреагировал на самолеты НАТО около России
Фото: Администрация президента РФ

Стратегические бомбардировщики НАТО выходят за «красную линию», летая на расстоянии 20 километров от границ России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в четверг, 18 ноября.

— На расстоянии 20 километров от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики. Они, как известно, несут очень серьезное оружие, — рассказал глава государства.

Москва, как уточнил он, постоянно выражает озабоченность из-за этого и говорит о «красных линиях». При этом партнеры России «очень своеобразные» и поверхностно относятся к ее предостережениям, приводит слова Путина сайт Кремля.

11 ноября в Минобороны заявили, что военная активность США и их союзников повысилась около границ России в Черноморском регионе. Внеплановые учения Соединенных Штатов и их союзников в регионе являются агрессивными действиями, подчеркнули в ведомстве.

Это, как уточняется, создает угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности. За сутки тогда были обнаружены и сопровождались радиолокационными средствами зенитных ракетных войск четыре разведывательных самолета НАТО. По данным Минобороны, над северо-западной и центральной частями Черного моря зафиксировали самолеты U-2S, RC-135 и два патрульных самолета P-8A Poseidon.

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