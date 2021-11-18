Кардиохирург Бокерия поздравил участников и победителей чемпионата «Человек идущий»

Фото: Борис Бухтияров для Вечерней Москвы

Чемпионат по фоновой ходьбе «Человек идущий» состоялся в России. С 2019 года турнир организовывает Всероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» совместно с Министерством спорта РФ. Кардиохирург, академик и президент общественной организации Лео Бокерия поздравил участников и призеров соревнований.

Врач отметил, что традиционно в чемпионате были представлены пять программ: для студенческих, корпоративных и муниципальных команд, а также для команд пенсионеров и групп здорового образа жизни.

— В этом году в чемпионате приняли участие более двух тысяч команд из всех регионов России. Это более 60 тысяч человек. Уверен, что это самые массовые соревнования в условиях пандемии. И все это благодаря вам, участникам этих соревнований, — заявил Бокерия.

Кардиохирург подчеркнул, что из года в год «Человек идущий» становится более популярным и масштабным событием.

— К нам присоединяются новые команды, нас становится с каждым годом больше. А общество «Человека идущего» таким образом растет. Я от всего сердца поздравляю победителей этого чемпионата и благодарю всех участников соревнований. Каждый из вас — победитель в известном смысле этого слова. Хочу вам пожелать крепкого здоровья, благополучия, новых стартов и новых побед, — заключил Лео Бокерия.

До этого в пресс-службе Минспорта РФ рассказали «ВМ», что в случае если антиковидные ограничения в конкретном регионе запрещают работу спортзалов, россияне могут заниматься фитнесом в домашних условиях или тренироваться на улице.

По словам представителей ведомства, занятия спортом в домашних условиях могут быть временным выходом, если спортсмен не имеет возможности посещать спортзал.