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Академик Лео Бокерия: Вакцина показывает очень хорошие результаты

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Академик Лео Бокерия: Вакцина показывает очень хорошие результаты
Фото: Пресс-служба Л. А. Бокерии

Российские вакцины от коронавирусной инфекции демонстрируют хорошие результаты. Такое мнение высказал профессор, кардиохирург и академик Лео Бокерия в четверг, 18 ноября, в ходе онлайн-совещания по вопросам профилактики коронавируса и проведения вакцинации в регионах и муниципалитетах РФ.

Однако ученый отметил, что пандемия проверила не только систему здравоохранения, но и степень ответственности общества за свое здоровье и здоровье других людей.

— Я говорю о вакцинации. Актуальность проблемы очевидна. Предприняты беспрецедентные меры по обеспечению безопасности граждан, ученые и врачи прикладывают максимум усилий для сохранения жизней. В то же время по темпам вакцинации мы далеки от необходимых, жизненно важных для общественного здоровья цифр. Мы первыми в мире зарегистрировали вакцину от ковида, вакцина показывала и показывает очень хорошие результаты, — заявил Бокерия.

Однако, по его словам, сделали прививку лишь 34 процента граждан за неполные два года. Такой показатель недостаточен для эффективной борьбы с заболеванием.

— Пандемия показала, что в нашем обществе довольно сильны позиции скептицизма и недоверия к вакцинации в принципе. В 2019 год мы вошли всего с 12 процентами населения, которое доверяет вакцинам. Это крайне мало. Но такие же цифры показывали Нидерланды, Австрия, Франция и ряд других стран. При этом в Нидерландах сейчас привито 78 процентов населения, во Франции — 76 процентов, в Австрии — 66 процентов. У нас — 34, — добавил кардиохирург.

Также Лео Бокерия выразил надежду, что совместными усилиями Россия сможет изменить ситуацию с вакцинацией в лучшую сторону.

До этого Бокерия рассказал «Вечерней Москве» о своем отношении к новым ограничениям, связанным с введением QR-кодов, а также к тем, кто не хочет вакцинироваться.

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