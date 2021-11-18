Эксперт рассказала, как уменьшить размер ипотеки

Фото: moscow-live

Эксперт по ипотеке и недвижимости Ирина Радченко рассказала, как уменьшить размер кредита на жилье, тем кто оформил его раньше.

По словам специалиста, люди, которые взяли кредит три–четыре года назад под 12–13 процентов годовых, могут рефинансировать его, если не сделали этого раньше. В настоящее время ставка составляет около 9 процентов. Стоит рефинансировать ипотеку, если ваша ставка превышает 10 процентов.

Заявление о рефинансировании нужно подать в свой банк. Если банк не идет навстречу и отказывается менять условия, можно обратиться в другие банковские организации. Перед этим необходимо собрать документы: справку с места работы (доход и сколько вы платите налогов), документ об оценке недвижимости.

— Банки очень охотно идут на рефинансирование клиентов других банков, если их доходность не упала и не было просрочек. То есть это — идеальный клиент. Гораздо легче переманить его из другого банка, чем искать нового, ждать оформления и так далее, — пояснила Радченко в комментарии Nation News.

Ранее сообщалось, что за год число зарегистрированных ипотечных договоров в Москве увеличилось на 29 процентов.