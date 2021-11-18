Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт рассказала, как уменьшить размер ипотеки

Ирина Игнатенко

Финансы
Эксперт рассказала, как уменьшить размер ипотеки
Фото: moscow-live

Эксперт по ипотеке и недвижимости Ирина Радченко рассказала, как уменьшить размер кредита на жилье, тем кто оформил его раньше.

По словам специалиста, люди, которые взяли кредит три–четыре года назад под 12–13 процентов годовых, могут рефинансировать его, если не сделали этого раньше. В настоящее время ставка составляет около 9 процентов. Стоит рефинансировать ипотеку, если ваша ставка превышает 10 процентов.

Заявление о рефинансировании нужно подать в свой банк. Если банк не идет навстречу и отказывается менять условия, можно обратиться в другие банковские организации. Перед этим необходимо собрать документы: справку с места работы (доход и сколько вы платите налогов), документ об оценке недвижимости.

— Банки очень охотно идут на рефинансирование клиентов других банков, если их доходность не упала и не было просрочек. То есть это — идеальный клиент. Гораздо легче переманить его из другого банка, чем искать нового, ждать оформления и так далее, — пояснила Радченко в комментарии Nation News.

Ранее сообщалось, что за год число зарегистрированных ипотечных договоров в Москве увеличилось на 29 процентов.

Читайте также:
Ипотека Жилье Банки
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Подождем под дождем

Александр Лосото
Александр Лосото

Завтра была пандемия

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От бархатного манто до шнурков

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы знаем всех — не знаем никого

Все мнения
О проекте