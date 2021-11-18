Движение транспорта по нескольким улицам ВАО ограничат из-за строительства метро

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Россия, Москва, Русаковская улица Карта всех событий

Транспортное движение по некоторым улицам на востоке столицы ограничат или полностью перекроют с 1 декабря 2021 года по 31 августа 2022 года из-за строительства метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в четверг, 18 ноября.

Так, проезд машин ограничат от дома № 31 на Русаковской улице до дома № 2 на улице Стромынке в районе пересечения магистралей. Здесь создадут двухстороннее движение в обе стороны с помощью уширения. Также для трамваев организуют временные пути.

При этом участок от Сокольнического Вала до Русаковской улицы полностью закроют для автомобилистов, говорится в сообщении ведомства.

Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

До этого стало известно, что транспортное движение по боковому проезду Ленинградского проспекта и улице Демьяна Бедного полностью перекроют с 21 ноября и 1 декабря соответственно.

Уточняется, что участок улицы Демьяна Бедного полностью закроют для автомобилей до 25 декабря 2023 года из-за возведения объектов метрополитена.