Систему оплаты проезда Face Pay объявили лауреатом премии «Формула движения»‎

Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Система бесконтактной оплаты проезда Face Pay стала лауреатом национальной премии «Формула движения»‎. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 18 ноября.

В ведомстве отметили, что российская разработка получила признание в номинации «Лучшее решение в области цифровизации транспорта».

— Мы обошли проекты таких гигантов, как «Аэрофлот»‎ и РЖД. Жюри оценило ‎удобство Face Pay и вклад метро в повышение качества и безопасности поездок в пандемию, — заявили в пресс-службе.

Заместитель мэра Москвы и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов добавил, что внедрение системы Face Pay стало значимым событием для всего мирового общественного транспорта.

— Ни в одной стране сервис оплаты проезда с помощью распознавания лица не работает в таком масштабе и с таким удобством для пассажиров. Показательно, что отраслевые эксперты высоко оценили нашу работу и отметили проект среди других сильных участников премии. Наш приоритет — удобство и безопасность поездок, поэтому по задаче мэра Москвы мы продолжим развивать бесконтактные способы оплаты проезда и предлагать инновационные сервисы пассажирам, — заключил заммэра.

В октябре в Дептрансе сообщили, что за день с момента запуска системы Face Pay в метро Москвы ей воспользовались 25 тысяч пассажиров.

В пятерку станций, где больше всего проходили по новой системе, попали «Выставочная», «Деловой центр», «Бауманская», «Проспект Мира» и «Комсомольская».