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Системой Face Pay в метро Москвы воспользовались 25 тысяч пассажиров

Иван Юминов

Город
Системой Face Pay в метро Москвы воспользовались 25 тысяч пассажиров
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Пресненская набережная, 2Карта всех событий

За день с момента запуска системы Face Pay в метро Москвы ей воспользовались 25 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 16 октября.

— Всего за один день с момента запуска Face Pay к сервису оплаты «по лицу» присоединились аж 25 тысяч пассажиров метро! — говорится в сообщении.

В пятерку станций, где больше всего проходили по новой системе, в пятницу, 15 октября, попали «Выставочная», «Деловой центр», «Бауманская», «Проспект Мира» и «Комсомольская».

Москва стала первым в мире городом, где система распознавания лиц для оплаты проезда заработала в подобном масштабе, подчеркнул заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Первый день открытого запуска Face Pay превзошел все прогнозы департамента, приводит его слова Telegram-канал ведомства.

15 октября система Face Pay заработала на всех станциях Московского метрополитена. Чтобы воспользоваться новой технологией оплаты, пассажиру необходимо зарегистрироваться в приложении «Метро Москвы», привязать банковскую карту, транспортную карту «Тройка» и загрузить свое фото.

Во время регистрации в сервисе снимок лица пассажира автоматически переводится в зашифрованный биометрический ключ. Если при оплате проезда он совпадает с ключами из базы данных, то створки турникета открываются.

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