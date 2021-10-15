Система оплаты FacePay заработала на всех станциях столичного метро

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Для оплаты проезда на всех станциях метро Москвы заработала система FacePay — она дает возможность оплатить проезд с помощью системы распознавания лица. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— По поручению Мэра Москвы мы запускаем Face Pay — оплату проезда при помощи распознавания лица. Москва — первый город в мире, где система заработала в таком масштабе. Это более чем 240 станций метро. Аналогов Face Pay по качеству и удобству использования для пассажира нет нигде в мире, — рассказал он.

При этом такая система остается только одним из вариантов оплаты проезда — это добровольный шаг. Другие виды оплаты также останутся.

Воспользоваться FacePay можно после того, как к сервису будут привязаны фотография, банковская карта со средствами оплаты проезда и карта «Тройка». Турникеты с работающим сервисом помечены специальной наклейкой на полу. Чтобы пройти, нужно посмотреть в камеру на турникете. Отмечается, что все данные надежно защищены, потому что камера не считывает персональные данные, а использует специальный биометрический ключ.

— Чтобы зайти в метро, пассажирам не нужны ни карта, ни смартфон — достаточно посмотреть в камеру на турникете. Вам не нужно прикасаться ни к смартфону, ни к каким-либо другим поверхностям. Это очень удобно, — рассказал Ликсутов.

По его словам, если спрос на услугу будет расти, то в городе увеличат число таких турникетов. По прогнозам властей, 10-15 процентов пассажиров в ближайшее время начнут использовать именно FacePay.

На вопросы по работе нового сервиса ответит чат-бот Александра или можно обратиться по номеру 3210, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого появилась возможность оплачивать услуги на Ленинградском вокзале с помощью лица. Пассажиры, которые отправляются в путешествия с этого вокзала в Москве через бизнес-зал, могут оплатить услуги с помощью системы распознавания лиц.