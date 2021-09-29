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Оплатить некоторые услуги на Ленинградском вокзале стало возможно с помощью лица

Полина Долганова

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Оплатить некоторые услуги на Ленинградском вокзале стало возможно с помощью лица
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Пассажиры, которые отправляются в путешествия с Ленинградского вокзала в Москве через бизнес-зал, могут оплатить услуги с помощью системы распознавания лиц. Об этом в среду, 29 сентября, сообщает пресс-служба РЖД.

— Тестируем биометрическую систему оплаты в Москве. На Ленинградском вокзале столицы услуги бизнес-зала нового формата теперь доступна технология «Оплата одним взглядом», — говорится в сообщении.

С помощью новой функции оплатить услуги можно будет гораздо быстрее. Чтобы воспользоваться системой биометрии, необходимо встать напротив специального планшета, который по лицу определит клиента «Сбербанка» и оперативно осуществит транзакцию. Отмечается, что банк является партнером проекта.

Такой метод оплаты доступен тем пользователям мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», которые подключат функцию оплаты взглядом.

До этого в Министерстве транспорта России сообщили, что к 2030 году в стране станет возможно оплачивать услуги с помощью функции распознавания лиц не только на вокзалах, но и в аэропортах, передает РИА Новости.

К тестированию новой системы оплаты проезда Face Pay (оплата с помощью лица — прим. «ВМ») ранее подключили еще пять линий метро. Теперь их стало девять. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

1 сентября Собянин заявил, что система Face Pay для оплаты проезда в Московском метрополитене начнет полноценно работать с 15 октября 2021 года на всех станциях.

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