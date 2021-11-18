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Общественный транспорт Подмосковья подготовили к работе в зимний период

Ирина Игнатенко

Общество
Общественный транспорт Подмосковья подготовили к работе в зимний период
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Подмосковный общественный транспорт прошел специальную подготовку перед работой в зимний период, сообщает РИАМО.

Сезонное техобслуживание прошли автобусы, электропоезда, автотранспортные базы, станции и вокзалы.

Сообщается, что все перевозчики региона обеспечены необходимыми материалами и техникой для работы общественного транспорта в зимний период. Эксперты осуществили диагностику во всех системах и оборудовании транспортных средств, влияющих на комфорт и безопасность.

В поездах и автобусах перевели на зимний режим вентиляционные и климатические установки, а также подготовили к зиме дверные механизмы. Кроме того, была осуществлена проверка тормозной системы, рулевого управления и ходовой части автобусов. Все водители транспорта прослушали инструктаж о работе в непростых метеоусловиях.

Для содержания железнодорожных путей, станций и платформ подготовлено более 80 единиц снегоуборочной и очистительной техники.

До этого Дептранс рассказал о подготовке московского транспорта к зиме.

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