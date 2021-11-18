Общественный транспорт Подмосковья подготовили к работе в зимний период
Подмосковный общественный транспорт прошел специальную подготовку перед работой в зимний период, сообщает РИАМО.
Сезонное техобслуживание прошли автобусы, электропоезда, автотранспортные базы, станции и вокзалы.
Сообщается, что все перевозчики региона обеспечены необходимыми материалами и техникой для работы общественного транспорта в зимний период. Эксперты осуществили диагностику во всех системах и оборудовании транспортных средств, влияющих на комфорт и безопасность.
В поездах и автобусах перевели на зимний режим вентиляционные и климатические установки, а также подготовили к зиме дверные механизмы. Кроме того, была осуществлена проверка тормозной системы, рулевого управления и ходовой части автобусов. Все водители транспорта прослушали инструктаж о работе в непростых метеоусловиях.
Для содержания железнодорожных путей, станций и платформ подготовлено более 80 единиц снегоуборочной и очистительной техники.
До этого Дептранс рассказал о подготовке московского транспорта к зиме.