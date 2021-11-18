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Лавров обозначил условие встречи в «нормандском формате» по Донбассу

Иван Юминов

Политика
Лавров обозначил условие встречи в «нормандском формате» по Донбассу
Фото: МИД РФ

Встреча в «нормандском формате» по Донбассу состоится после выполнения Украиной условий Минских соглашений. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в четверг, 18 ноября.

— Будем встречаться исключительно, когда нам доложат о том, как все, что было записано в прежних решениях, Киевом будет выполнено. Прежде всего — это особый статус Донбасса, закрепление этого особого статуса в конституции Украины, в которую должен быть внесен элемент децентрализации, как это записано в Минских договоренностях, это безусловные амнистии и, разумеется, это проведение выборов по правилам, согласованным между Киевом, Донецком и Луганском на основе принципов ОБСЕ, — рассказал дипломат.

После реализации данных условий Украина восстановит контроль над этой частью страны, приводит слова Лаврова сайт Кремля.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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