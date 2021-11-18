Москвичам рассказали о доступных с 20 ноября маршрутах «Магистрали» в ЦАО и ЮАО

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Маршрутная сеть «Магистраль» станет доступной в центре и на юге Москвы с 20 ноября. В пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рассказали, какие маршруты предусмотрены в районах Даниловский, Южнопортовый и Нагатино.

Так, экспресс-автобус е80 соединит проспект Андропова с Центральным административным округом города, Каширским шоссе и Восточным Бирюлево. Маршрут пройдет от станции метро «Таганская» до Загорья.

Второй экспресс-автобус е29 от «Каширской» до Филевского парка свяжет Каширское шоссе с Нахимовским проспектом, Московский государственный университет (МГУ) и станцию метро «Минская».

— Маршрут м95 — для проезда от Даниловского рынка до Северного Бутова и связи с будущей станцией Большой кольцевой линии (БКЛ). Маршрут пойдет по Варшавскому шоссе через метро «Нагатинская» и Московское центральное кольцо (МЦК) «Верхние Котлы». Маршрут м9 — для проезда от МЦК «ЗИЛ» до Рижского вокзала через метро «Тульская», «Добрынинская» и центр города, — отметили в ведомстве.

Также для москвичей будет доступен маршрут м86 от станции «Добрынинская» до района Орехово-Борисово. Автобус будет курсировать через «Нагатинскую», МЦК «Верхние Котлы» и МЦД «Москворечье», говорится в сообщении.

О запуске в ЦАО и ЮАО города маршрутной сети наземного общественного транспорта «Магистраль» стало известно 8 ноября.

Тогда заместитель мэра Москвы и руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что такие меры позволят пассажирам тратить на 20–30 процентов меньше времени на поездки.