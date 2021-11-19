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Несколько COVID-медкорпусов Москвы могут вернуть в обычный режим работы

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Несколько COVID-медкорпусов Москвы могут вернуть в обычный режим работы
Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Несколько корпусов столичных больниц, в которых лечатся пациенты с коронавирусной инфекцией, могут вернуться в обычный режим работы на следующей неделе. Это будет возможно, если темпы роста числа заболевших в городе продолжат падать. Об этом в пятницу, 19 ноября, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Анастасия Ракова.

— На сегодняшний день удалось высвободить от ковида 1400 коек. И если такая тенденция продолжится на следующей неделе, то мы можем вернуть в нормальную работу ряд корпусов обычных наших городских больниц и больше их не использовать в ковиде, — рассказала заммэра в эфире телеканала «Россия 24».

Накануне Ракова сообщила, что нерабочие дни в Москве сказались на выручке столичных предприятий, однако такие меры позволили существенно снизить темпы роста заболеваемости COVID-19. При этом заммэра напомнила, что коронавирус является опасным заболеванием, поэтому москвичи должны внимательно относиться к своему здоровью и вакцинироваться.

До этого сообщалось, что благодаря открытию в Москве новых пунктов экспресс-тестирования на COVID-19 его объемы увеличились более чем в два раза. Анастасия Ракова напомнила, что на данный момент в столице работает 71 пункт, где можно сдать экспресс-тест. Ежедневно тесты сдают более семи тысяч горожан, а всего через них прошли около 200 тысяч человек. Уточняется, что у пяти процентов прошедших быструю диагностику подтвердился коронавирус.

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