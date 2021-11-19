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Джабаров жестко высказался о возможном непризнании США выборов в РФ в 2024 году

Михаил Алимов

Политика
Джабаров жестко высказался о возможном непризнании США выборов в РФ в 2024 году
Фото: Пресс-служба Совфеда

Принятие Конгрессом США резолюции о непризнании российских выборов, если на них пойдет действующий президент РФ Владимир Путин, приведет к разрыву отношений между Россией и Соединенными Штатами. Об этом в пятницу, 19 ноября, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

— Я убежден, что этот документ не пройдет. Но, если резолюция будет принята, это приведет к разрыву отношений России с США, — рассказал он РИА Новости.

По его словам, этот документ циничен и лишен здравого смысла.

До этого конгрессмены Джо Уилсон и Стив Коэн внесли на рассмотрение резолюцию о непризнании российских выборов США, если президент Путин начнет баллотироваться на новый срок в 2024 году. В случае ее принятия документ будет носить рекомендательный характер.

В интервью одному из американских телеканалов президент России Владимир Путин сказал, что пока не решил, будет ли баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Он отметил, что до следующих президентских выборов еще достаточно много времени, а разговоры на тему выборов и возможных преемников дестабилизируют ситуацию в стране.

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