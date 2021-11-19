Почти 30 тысяч заявок обработал Единый контакт-центр Стройкомплекса с начала 2021 года

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

С начала 2021 года в Единый контактный центр Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы поступило 29,8 тысячи обращений от москвичей и различных застройщиков. Об этом в четверг, 19 ноября, рассказал руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

По его словам, за аналогичный период прошлого года специалисты центра получили 31,6 тысячи заявок. Небольшое снижение по итогам 2021 года связано с меньшим количеством обращений по теме реновации.

— Так, в прошлом году в тот же период в контакт-центр поступило 11 540 обращений о дате переселения, в этом году количество вопросов существенно сократилось — 3820, — уточнил Левкин.

При этом он уточнил, что нагрузка на центр по сравнению с 2020 годом увеличилась.

Так, например, в центр поступает огромное количество заявок, связанных с привлечением специалистов органов власти, которые входят в состав Стройкомплекса, для качественного решения вопросов. В этом году в центр было направлено около девяти тысяч таких обращений.

Москвичи обращаются к конкретному сотруднику ведомства, который может решить заданную проблему. В среднем жители столицы получают ответы на свои вопросы в течение четырех рабочих дней.

Недавно в пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что московское управление с января по сентябрь текущего года приняло почти 2,4 тысячи заявлений по поводу шума различного происхождения. Как отметили в ведомстве, в случае выявления повышенных уровней шума сотрудниками управления применяются меры административного воздействия вплоть до административного приостановления эксплуатации оборудования, являющегося источником повышенных уровней шума, либо всего объекта.

До этого стало известно, что с 15 по 26 ноября в управлении Роспотребнадзора по городу Москве работает горячая линия для консультирования граждан по вопросам услуг такси и каршеринга.