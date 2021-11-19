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Автоэксперт дал советы, которые помогут избежать аварии при мокром снеге

Ирина Игнатенко

Общество
Автоэксперт дал советы, которые помогут избежать аварии при мокром снеге
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Автоэксперт Антон Трошанов рассказал, как уберечь себя и автомобиль от дорожной аварии в условиях мокрого снега.

Он отметил, что необходимо заранее позаботиться о замене летней резины на зимнюю.

— Колеса необходимо заменить тогда, когда среднесуточная температура падает ниже семи градусов. При такой температуре летняя резина уже дубеет и теряет свои свойства, — пояснил Антон Трошанов в комментарии Life.ru.

Автоэксперт уточнил, что в основном в период выпадения мокрого снега аварии на дорогах происходят из-за отсутствия контроля опасности, возникающей и при превышении скорости. В случае возникновения опасностей нужно применить торможение, отметил он.

В непростых погодных условиях необходимо увеличивать дистанцию до впереди идущих машин, избегать быстрых маневров и резких нажатий на педаль газа при повороте и торможении.

До этого автоэксперт назвал действенный метод «воскрешения» аккумулятора в условиях морозной погоды. Он напомнил о старом дедовском способе: если аккумулятор исправен, нужно принести его домой и отогреть, например, в горячей ванне.

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