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Протяженность коммуникационного коллектора составит около двух километров

Дарья Чентаева

Город
Протяженность коммуникационного коллектора составит около двух километров
Фото: Михаил Савкин / Вечерняя Москва

Коммуникационное сооружение предназначено для инженерных коммуникаций телефонных кабелей, теплосетей и водопровода. Об этом заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Отмечается, что реконструкция коллектора протяженностью 2300 метров необходима в связи с его неудовлетворительным состоянием.

— Строительство коллектора велось в 1980-х годах. Реконструкция и строительство участка коллектора существенно повысит безопасность эксплуатации, а также обеспечит надежную бесперебойную подачу ресурсов потребителям в Северо-Восточном административном округе города Москвы, — сообщила Княжевская.

По ее словам, работы по реконструкции будут проводиться закрытым способом. На поверхности будут находиться только вентиляционные шахты коллектора.

После окончания ремонтных работ специалисты проведут благоустройство нарушенной территории.

7 ноября сообщалось, что столичные энергетики завершили техприсоединение станции «Кунцевская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

Для электроснабжения нового транспортного объекта рабочие проложили кабельные линии напряжением 20 киловольт и общей протяженностью более пяти километров.

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