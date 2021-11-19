Протяженность коммуникационного коллектора составит около двух километров
Коммуникационное сооружение предназначено для инженерных коммуникаций телефонных кабелей, теплосетей и водопровода. Об этом заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Отмечается, что реконструкция коллектора протяженностью 2300 метров необходима в связи с его неудовлетворительным состоянием.
— Строительство коллектора велось в 1980-х годах. Реконструкция и строительство участка коллектора существенно повысит безопасность эксплуатации, а также обеспечит надежную бесперебойную подачу ресурсов потребителям в Северо-Восточном административном округе города Москвы, — сообщила Княжевская.
По ее словам, работы по реконструкции будут проводиться закрытым способом. На поверхности будут находиться только вентиляционные шахты коллектора.
После окончания ремонтных работ специалисты проведут благоустройство нарушенной территории.
7 ноября сообщалось, что столичные энергетики завершили техприсоединение станции «Кунцевская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.
Для электроснабжения нового транспортного объекта рабочие проложили кабельные линии напряжением 20 киловольт и общей протяженностью более пяти километров.