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Стало известно, куда в Петербурге не пустят без QR-кодов с 1 декабря

Ирина Игнатенко

Общество
Стало известно, куда в Петербурге не пустят без QR-кодов с 1 декабря
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Очередной этап введения QR-кодов в Санкт-Петербурге ожидается 1 декабря. Доказательство наличия антител или справку о медицинском отводе от вакцинации придется предоставить для посещения кафе, ресторанов и других заведений общественного питания. Ограничение не относится только к производственным столовым, а также местам общественного питания на вокзалах и в аэропортах, передает издание «Невские новости».

С 1 декабря без QR-кода петербуржцы не смогут попасть в розничные магазины. Мера не касается только заправок, продовольственных магазинов и продуктовых лавок без торгового зала. Также в списке исключений находятся аптеки и точки, где продают товары первой необходимости.

Напомним, что на первом этапе введения ограничительных мер непривитым, не переболевшим коронавирусом людям запретили посещать музеи и театры. Без QR-кода также нельзя посещать кинотеатры, выставки, концертные залы, спортивные учреждения.

19 ноября стало известно о спаде заболеваемости коронавирусной инфекцией в Северной столице. По данным оперштаба, за сутки в больницы Петербурга поступили 428 человек, при этом выписались 562 человека, передает «Царьград».

Ранее сообщалось, что кабмин обсудит вопрос введения системы QR-кодов для людей с антителами.

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