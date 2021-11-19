Хабаровский край ввел обязательную вакцинацию от COVID-19 для студентов

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В Хабаровском крае все студенты должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом в пятницу, 19 ноября, говорится в постановлении регионального Роспотребнадзора.

— ... лицам старше 18 лет, обучающимся в средних профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, в том числе направляемых для прохождения практики и занятий вне структурных подразделений образовательных организаций, обучающихся по вечерней и заочной формам обучения, — говорится в постановлении главного санитарного врача региона Татьяны Зайцевой.

Также она сообщила, что теперь обязательной вакцинации подлежат все пожилые жители Хабаровского края.

15 ноября первый зампред комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что законопроект о внесении вакцинации от COVID-19 в национальный календарь профилактических прививок будет рассмотрен советом Госдумы до конца 2021 года. Рассмотрение было перенесено на осеннюю сессию. За это время проект доработали, а также к нему были подготовлены поправки.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе.

Решение о порядке использования QR-кодов будут принимать региональные власти. Еще один законопроект устанавливает, что пассажирам на междугородных и международных перевозках потребуется QR-код, медотвод или документы о перенесенном коронавирусе.